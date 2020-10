12:30 Uhr

Autos stoßen an Kreuzung in Babenhausen zusammen

Am Mittwochnachmittag hat es in Babenhausen gekracht.

Ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 35.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Autounfall in Babenhausen entstanden. Es krachte nachmittags gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung von Krumbacher Straße und „Am Espach“.

Laut Polizei missachtete ein wartepflichtiger 85-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 23-Jährigen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand durch den Zusammenstoß an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. (az)

