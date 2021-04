Autos stoßen in Babenhausen zusammen: 9000 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Babenhausen einen anderen Pkw. Personen werden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Hoher Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Babenhausen ereignet hat. Dort sind an der Kreuzung Krumbacher Straße/Fürst-Fugger-Straße zwei Autos zusammengestoßen.

Unfall an der Kreuzung Krumbacher Straße/Fürst-Fugger-Straße in Babenhausen

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer gegen 11.15 Uhr von der Krumbacher Straße in die Kirchhaslacher Straße einbiegen. Dabei übersah er ein anderes, vorfahrtsberechtigtes Auto auf der Fürst-Fugger-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 9000 Euro. (AZ)

