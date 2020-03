vor 17 Min.

Autos stoßen zusammen: 10.000 Euro Schaden

In Illertissen hat es am Montagnachmittag gekracht.

Eine Fahrerin hat in Illertissen ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in Illertissen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 26-jährige Autofahrerin von dem Parkplatz eines Drogeriemarkts aus in die Ulmer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Auto und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro, so die Polizei. Die Unfallverursacherin musste ein Verwarnungsgeld bezahlen. (az)

