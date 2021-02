vor 5 Min.

Autoscheibe von Eis befreit: Mann verursacht Unfall

Eigentlich wollte ein 47-Jähriger nur die Scheibe seines Autos vom Eis befreien. Doch die Aktion während der Fahrt ging schief.

Bei einem Unfall auf der Straße "Am Märtelbrunnen" in Illertissen ist am Freitagmorgen ein Schaden von etwa 14.000 Euro entstanden. Ein 47-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei die leicht vereiste Innenscheibe seines Autos vom Eis befreit. Während der Fahrt wischte er die Eiskristalle mit einer Handbewegung nach links vom Armaturenbrett. Dabei kam es zu einer so starken Lenkbewegung nach links, dass sein Wagen frontal gegen ein geparktes Auto prallte. Dieses Fahrzeug wurde dadurch auf ein weiteres Auto aufgeschoben. (AZ)

