vor 18 Min.

B300 soll in Kettershausen sicherer werden

An der B300 in Kettershausen soll sich etwas ändern.

Die Planung einer Querungshilfe geht in die nächste Runde.

Das Thema ist schon mehrmals im Kettershauser Gemeinderat behandelt worden: Ein Fahrbahnteiler soll an der Bundesstraße B300 am südlichen Ortseingang von Bebenhausen entstehen. Außerdem sollen die Nebenflächen und die Kreuzung im Bereich der Dorfstraße und Aspenstraße anders gestaltet werden. Bei der jüngsten Sitzung erteilte der Gemeinderat der Bürgermeisterin Susanne Schewetzky nun einstimmig die Ermächtigung, eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch das Staatlichen Bauamt Kempten – und der Gemeinde Kettershausen zu unterzeichnen.

Nach dieser Übereinkunft wird der Bund die weiteren Kosten des Planungsbüros ab der sogenannten Leistungsphase (LP) 5 übernehmen und zudem die kompletten Grunderwerbs- und Baukosten tragen. Veranschlagt werden Gesamtkosten in Höhe von gut 315000 Euro. Da die Gemeinde nun, wie ursprünglich vorgesehen, nicht für die Ausführungsplanung LP5 aufkommen müsse, könnten rund 4600 Euro netto eingespart werden, so die Bürgermeisterin.

Wie berichtet, waren Maßnahmen zur Entschärfung des Gefahrenpotenzials an der B300 ein Thema im Gemeindeentwicklungskonzept gewesen. Die hieraus entstandene Planung sieht nun an der B300 am südlichen Ortseingang von Bebenhausen einen Fahrbahnteiler als Querungshilfe vor, ebenso einen Bushaltebereich und eine sogenannte Tropfeninsel im Einmündungsbereich der Aspenstraße. Geplant ist auch ein Bushäuschen. Das Feldkreuz soll einen anderen Standort bekommen und für den Maibaum wird ein neues Fundament gesetzt.

Zum zeitlichen Ablauf: Gespräche mit anliegenden Grundstückseigentümern und die Ausschreibungen sollen ab Herbst 2019 stattfinden. Sträucher und Bäume sollen bis März 2020 gerodet werden. Die Bauarbeiten sind um Pfingsten 2020 herum geplant. Während der Arbeiten ist eine Teilsperrung der Straße vorgesehen. Eine Vollsperrung ist laut Bürgermeisterin an wenigen Tagen notwendig. (zisc)

