vor 27 Min.

BASF baut eine neue Lagerhalle in Illertissen

Läuten den Baubeginn ein: Gabriele Giovannetti, Geschäftsführer BASF in Illertissen, Bürgermeister Jürgen Eisen, Michael Rind von der Grünau Illertissen GmbH, Frank Schmidt, der Geschäftsführer Trans Service Team und der Werkleiter in Illertissen, Christoph Zimmerer.

Das Unternehmen verspricht sich Einiges von diesem Projekt. Es sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Von Franziska Wolfinger

Im Hintergrund rollen schon die Baumaschinen vorbei, vorne schaufeln fünf Männer ein bisschen Erde: Mit dem Spatenstich geht es nun offiziell los mit dem Bau der neuen Lagerhalle am BASF-Produktionsstandort Illertissen.

Geschäftsführer Gabriele Giovannetti verspricht sich einiges von dem Neubau, wie er in seiner Ansprache deutlich machte. Die Halle werde den Standort Illertissen wirklich nach vorn bringen, sagte er. BASF rücke so näher an seine Kunden. Damit sei man in der Lage, die Produkte schneller und flexibler zu liefern. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sei der Hallenbau sinnvoll. Die Planer haben ausgerechnet, dass mit einem Lager direkt am Standort pro Jahr rund 105000 Kilometer an Transportwegen eingespart werden können. Laut einer Pressemitteilung des Konzerns schafft der Bau darüber hinaus neue Arbeitsplätze in der Region. Die Baumaßnahme soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes langfristig erhöhen, heißt es dort weiter.

BASF arbeitet mit Logistik-Dienstleister zusammen

Erste Planungen für das Projekt fanden bereits 2015 und 2016 statt. Man entschied sich, die Firma Trans Service Team (TST) mit ins Boot zu holen. Der Logistikdienstleister aus Worms, der einen seiner Schwerpunkte in der Lebensmittelindustrie gesetzte hat, wird nicht nur beim Bau dabei sein, sondern künftig auch die Logistik übernehmen. Geschäftsführer Frank Schmidt erklärt, auf was es bei einer solchen Lagerhalle ankommt. Unter anderem werden dort verschieden temperierte Bereiche entstehen, von der Tiefkühlung bis zur Wärmekammer. „Die hochwertigen BASF-Produkte sollen bei genau passenden Bedingungen geliefert werden“, erklärt Schmidt.

Die neue Lagerhalle soll im Oktober des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden, sagt der BASF-Werkleiter Christoph Zimmerer. Dann werden dort die vor Ort hergestellten Produkte für die Lebensmittel-, Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikindustrie gelagert.

In Illertissen stellt BASF hauptsächlich Lebensmittelemulgatoren, die in Desserts, Schlagcremes, Kuchen, Brot und anderen Backwaren zum Einsatz kommen. Seit rund zehn Jahren produziert der Chemiekonzern in Illertissen unter der Firmenbezeichnung BASF Personal Care and Nutrition.

