06:00 Uhr

BMW-Fahrer bedrängt anderes Auto

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls in Illerberg.

In Illerberg hat ein Unbekannter eine Autofahrerin bedrängt. Wie die Polizei mitteilt, war die 53-Jährige am Samstag gegen 14.50 Uhr an der Heerstraße in dem Vöhringer Ortsteil unterwegs. Hierbei fuhr ihr ein schwarzer BMW dicht auf. Anschließend wurde die Frau von dem Fahrer überholt und ausgebremst. Das Kennzeichen des BMW wurde notiert. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 07303/96510. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeireport:

91-Jähriger touchiert Auto während des Ausparkens

Männer haben Marihuana und Amphetamin dabei

Themen Folgen