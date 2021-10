Allgäu-Tour 2021 stoppt am Freitag in Babenhausen

Allgäuer und Allgäuerinnen können sich zu Themen austauschen, die sie bewegen: Die Allgäu GmbH ist am Freitag auf dem Wochenmarkt in Babenhausen vertreten.

Als Gesellschaft für Standort und Tourismus kümmert sich die Allgäu GmbH um den Lebensraum Allgäu. Sichtbar wird die Arbeit unter anderem durch das Markenzeichen Allgäu - der weiße Schriftzug im blauen Quadrat. Im Rahmen der Allgäu-Tour 2021 will das Team der Allgäu GmbH mit den Menschen in der Region ins Gespräch kommen. Es besucht dazu Wochenmärkte - am Freitag, 22. Oktober, in Babenhausen. Dort stehen zwischen 8 und 13 Uhr ein blauer VW-Bus und ein Pavillon.

"Mit unserer Allgäu-Tour 2021 wollen wir in den direkten Dialog mit den Allgäuern und Allgäuerinnen treten und ein grundsätzliches Stimmungsbild zu den verschiedenen Lebensbereichen im Allgäu einfangen", sagt Christian Gabler von der Allgäu GmbH. "Wir freuen uns auf interessante Gespräche." Eine begleitende Online-Umfrage erfasst verschiedene Bereiche wie die Verbundenheit zur Region, die Situation rund um den Tourismus, die Lebensqualität sowie die Wahrnehmung des Allgäus. Sie ist unter umfrage.allgaeu.de zu finden. (AZ)