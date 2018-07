20:00 Uhr

Babenhausen: „Am Espach“ soll teils zur Einbahnstraße werden

Am Morgen ist noch genügend Platz zum Parken. Das ändert sich im Laufe des Tages.

Der Unterallgäuer Landrat hat auf die angespannte Parkplatzsituation am Espachplatz hingewiesen. Was die Marktgemeinde ändern will.

Von Sabrina Schatz

Rund um den Espachplatz in Babenhausen kann es bisweilen ganz schön eng werden: Autos parken dort, wenn sie das Theater besuchen, ins Seniorenwohnheim, zum Physiotherapeuten, zur Jugendbildungsstätte oder Senioren-GmbH wollen. Zu manchen Tageszeiten sind Stellplätze rar. Das ist auch dem Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather aufgefallen. Er schickte im April ein Schreiben nach Babenhausen, in dem er auf die teils angespannte Parkplatzsituation hinwies. Die Marktgemeinde will nun tätig werden.

Bürgermeister Otto Göppel sagte gegenüber dem Marktrat: „Nachdem die Erweiterung des Parkstreifens auf der Südseite des Espachplatzes sehr umstritten ist, wurde angeregt, am Theater zu schauen, wo noch Parkplätze angelegt werden können.“ Martina Gleich, Rätin und zugleich Planerin, hatte vorab einen Vorschlag zu Papier gebracht, der in der Sitzung diskutiert wurde.

Demnach soll die Straße Am Espach teils zur Einbahnstraße werden. Dadurch sollen Autos künftig an beiden Straßenseiten parken können. Sechs neue Stellplätze sind entlang des Theaters vorgesehen; vier, wenn die Feuerwehrzufahrt wie bisher erhalten bleibt, was noch zu klären sei. Insgesamt sollen zwölf neue Parkplätze in dem Bereich entstehen, deren Größe zwischen fünf und sechs Meter beträgt. Die Fahrbahn würde dadurch auf rund fünf Meter verschmälert.

Das Gremium äußerte Bedenken und Vorschläge. Herrsche Stau an der nahegelegenen Kreuzung von Krumbacher und Kirchhaslacher Straße, nutze mancher die Straße als „Umgehung“, um am anderen Arm der Kreuzung Vorfahrt zu haben, hieß es. Dieter Miller (Freie Wähler) bat darum, mit einem Anwohner zu sprechen, der im Falle einer Einbahnregelung in Richtung Kirchhaslacher Straße „ständig ums Karree fahren müsste“, um zu seinem Grundstück zu kommen. Auch andere Gremiumsmitglieder sprachen sich deshalb für eine entgegengesetzte Fahrtrichtung aus.

Die Idee einer Sackgasse wurde nach einer kurzen Diskussion verworfen. Josef Deggendorfer (Freie Wähler) schlug vor, den Espachplatz um zwei Meter zu verkleinern. „Kein Baum ginge verloren“, sagte er. Letztlich vertagte der Marktrat den Beschluss.

