Babenhausen

vor 47 Min.

Auch die Kitas öffnen in Babenhausen ihre Adventsfenster

Plus Im Fuggermarkt sollen auch Türen und Garagentore wieder leuchten. Außerdem bekommen Familien Besuch von Maria und vom Jesuskind.

Von Claudia Bader

In der bereits zweiten von der Pandemie überschatteten Vorweihnachtszeit wird es auch in vielen Straßen von Babenhausen wieder strahlen und glänzen. Für den lebendigen Adventskalender gestalten und schmücken Gläubige ihre Fenster, Türen oder auch Garagentore zu stimmungsvollen Adventstürchen. Bis zum Heiligen Abend öffnet sich jeden Tag ein hell beleuchtetes Fenster. Es kann beim abendlichen Spaziergang entdeckt und bewundert werden und soll Gelegenheit zur stillen Andacht bieten. „Heuer beteiligen sich auch alle vier Babenhauser Kindertagesstätten an der Aktion“, freut sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Desiree Pölcher. Mit dabei ist auch die evangelische Kirchengemeinde.

