Babenhausen

vor 17 Min.

Aus einem Viehtrog wurde in Babenhausen ein moderner Brunnen

Aus einer früheren Tränke für das Vieh wurde in Babenhausen ein Brunnensitz zum Hoigata.

Plus An einem eisernen Trog wurden früher in Babenhausen die Tiere getränkt. Vor rund 60 Jahren verschwand die Wasserstelle - jetzt sprudelt dort wieder Wasser.

Von Fritz Settele

Vor rund 60 Jahren verschwand der eiserne Brunnen vor dem sogenannten Clemens-Hofbauer-Haus in der gleichnamigen Straße. Die ehemalige Viehtränke hatte ihre Funktion verloren. Der damalige Marktrat Martin Gleich hat die Wasserstelle anlässlich seines 60. Geburtstags reaktiviert - und einen Brunnen samt Walnussbaum spendiert.

