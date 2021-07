Autos krachen an Kreuzung in Babenhausen ineinander

Zwei Autos sind am Montag in Babenhausen zusammengestoßen. Sie waren danach nicht mehr fahrtüchtig.

Zwei Autos sind am Montag gegen 7.45 Uhr in Babenhausen ineinandergekracht. Ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Kreuzung von Fürst-Fugger-Straße und Kirchhaslacher Straße. Ein 63-jähriger Autofahrer war auf der vorfahrtsberechtigten Fürst-Fugger-Straße in Richtung Osten unterwegs und bog nach links in Richtung Krumbach ab.

Ein aus Kirchhaslach kommender 24-jähriger Fahrer missachtete die Vorfahrt und prallte frontal in die rechte Front des anderen Wagens. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings mussten beide Autos abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrtüchtig waren. (AZ)

