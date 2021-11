BMX-Platz in Babenhausen soll professioneller werden

Plus Der BMX-Platz in Babenhausen sieht aktuell nicht aus wie ein solcher: Die Hügel sind mit Pflanzen überwuchert. Das soll sich ändern.

Wer von Weinried nach Babenhausen fährt, entdeckt am Ortsrand einige Hügel, auf denen Unkraut wuchert. Auch wenn es aktuell nicht danach aussieht: Das ist - oder war einmal - ein BMX-Platz. Die Abkürzung BMX steht für das englische Bicycle Motocross. Gemeint sind Fahrräder mit kleinen Reifen, auf denen sich Sprünge und Tricks machen oder Parcours fahren lassen. Die ersten Hügel entstanden vor ein paar Jahren in Eigenregie - Jugendliche griffen zu Spaten und Schaufel, um sich eine Strecke zu bauen. Jetzt soll die Anlage professioneller und vor allem sicherer werden.