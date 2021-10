Babenhausen forciert den Ausbau eines gigabitfähigen Breitbandnetzes

Plus Die Marktgemeinde Babenhausen legt zwölf Erschließungsgebiete für den Ausbau des Breitbandnetzes fest. Was das kostet und wann es losgeht.

Gearbeitet wird vielerorts immer noch zu Hause, die Zugriffe auf Lernplattformen sind von einem Tag auf den anderen durch die Decke gegangen und Video-Streaming im Wohnzimmer ist auf dem besten Weg das gute, alte Kino abzulösen. Was zu Beginn der Corona-Krise für viele noch schwer vorstellbar war, ist mittlerweile zur Normalität geworden. Doch für den einen oder anderen bleibt es eine Geduldsprobe. Gerade in vielen ländlichen Regionen gibt es immer noch keine flächendeckende Breitbandversorgung mit Geschwindigkeiten, die man für den reibungslosen Ablauf im Alltag benötigen würde. Selbst ein Bild zu laden, kann mitunter mehrere Minuten dauern.