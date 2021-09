Babenhausen

vor 33 Min.

Babenhauser Baustellen sorgen für viele Umleitungen

Plus Die Arbeiten an für üblich viel befahrenen Straßen im Ort sind spürbar - für Autofahrer, aber auch Anwohner und Schulkinder. So sieht der Zeitplan aus.

Von Sabrina Karrer

Die Baustellen im Bereich des Espachplatzes in Babenhausen führen aktuell dazu, dass einige Autofahrer Geduld aufbringen und Umwege in Kauf nehmen müssen. Doch nicht nur sie, auch die Anwohnerinnen und Anwohner an den Umleitungsstrecken bekommen die Auswirkungen zu spüren. Außerdem ist der Schulverkehr betroffen. "Das ist eine Herausforderung - und sie wird noch größer", sagt Bürgermeister Otto Göppel.



Denn im kommenden Jahr wird die Baustelle zum Ausbau der Kreisstraße MN8 in Richtung Süden wandern. Der zweite Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen Gasthaus Göppel und Schulzentrum, wo täglich Hunderte Mädchen und Buben aus dem Ort und der Umgebung hin müssen - ob per Schulbus, im Auto der Eltern, mit dem Rad oder zu Fuß.

