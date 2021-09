Babenhausen

04.09.2021

Babenhauser Verein setzt sich seit 40 Jahren für alte und kranke Menschen ein

Plus Seit 40 Jahren unterstützt der Ambulante Krankenpflegeverein in Babenhausen und Umgebung Menschen an ihrem Lebensabend. Josefine Müller war von Anfang an dabei.

Von Sabrina Karrer

Josefine Müller hat sich von Beginn an eingebracht: Vor 40 Jahren war sie die erste und zunächst einzige Angestellte des Ambulanten Krankenpflegevereins Babenhausen und Umgebung, aus dem heraus später das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege am Espach entstanden ist. Die Einrichtung betreut, pflegt und versorgt heute etliche Menschen aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden. "Wir haben bei Null angefangen", erinnert sich Müller. "Das sich das alles so entwickelt, hätte ich nicht gedacht." All die Veränderungen in den vergangenen vier Jahrzehnten hat Josefine Müller, die Finni genannt wird, selbst erlebt. Denn die 71-Jährige arbeitet noch immer dort.

