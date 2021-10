Babenhausen

06:30 Uhr

Baustelle vor der Tür: Was bedeutet das für die Seniorenheime in Babenhausen?

Vor dem Kreisseniorenwohnheim in Babenhausen wird gebaggert.

Plus Die Babenhauser Ortsdurchfahrt wird ausgebaut. Das betrifft auch das Seniorenwohnheim und das Seniorenzentrum. Parkplatzprobleme und Umwege sind die Folge.

Von Sabrina Karrer

Erde und Steine häufen sich vor dem Seniorenwohnheim Sankt Andreas in Babenhausen, ein Bagger gräbt sich in die Straße, die von Warnbaken gesäumt ist. Seit mehreren Wochen schon hat die Einrichtung des Landkreises eine Baustelle vor der Haustür. Und auch das benachbarte Seniorenzentrum ist von der Sanierung der Kreisstraße MN8 betroffen. Was bedeutet die gesperrte Ortsdurchfahrt für sie?

