Die Teststation im Rotkreuzhaus in Babenhausen schließt demnächst. Wo die Unterallgäuer noch Corona-Tests machen können.

Die Corona-Teststation des Landkreises Unterallgäu im Rotkreuzhaus in Babenhausen schließt. Letzter Betriebstag ist in einer Woche, am Freitag, 5. November. Seit in der vom Bayerischen Roten Kreuz betriebenen Teststation an der Bahnhofstraße nur noch Menschen getestet werden, die ein Recht auf einen kostenlosen Corona-Test haben, sei die Nachfrage stark gesunken, teilt das Landratsamt Unterallgäu dazu mit. Sollte jedoch die Nachfrage wieder steigen, könne die Station schnell wieder reaktiviert werden.

Die Corona-Teststation in Babenhausen schließt nach dem 5. November

Ein weiteres Testzentrum befindet sich in Babenhausen an der Krumbacher Straße 24. Es bleibt nach eigenen Angaben weiterhin geöffnet von Montag bis Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht zwingend erforderlich, aber online möglich.

Kommunale Teststationen gibt es im Unterallgäu noch in Erkheim an der Memminger Straße 44 und in Bad Grönenbach in der Turnhalle. Eine Übersicht aller Teststationen im Landkreis ist unter www.unterallgaeu.de/corona zu finden. (AZ/stz)