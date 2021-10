Babenhausen

"Das wird immer dreister": Babenhauser Wasserwacht ärgert sich über Einbrüche

Plus Schon mehrmals ist die Hütte der Wasserwacht Babenhausen Ziel von Vandalismus geworden. Die Mitglieder sagen: Die Vorfälle sind deprimierend für den Verein.

Von Claudia Bader

Lukas Kümmerle, der Vorsitzende der Wasserwacht Babenhausen, ärgert sich: "Das wird ja immer dreister!" Schon zum dritten Mal in diesem Jahr ist die Hütte des Vereins am Ufer des Rothdachweihers aufgebrochen worden. Diesmal ist ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Die Vorfälle treffen den Verein aber nicht nur in finanzieller Hinsicht.



Der jüngste Vorfall liegt wenige Tage zurück. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende mit brachialer Gewalt gegen die Tür der Hütte vorgegangen, nachdem es ihnen nicht gelungen war, das neu eingebaute, stabile Fenster einzuschlagen. Drinnen bedienten sie sich an den dort gelagerten Getränken und steckten sogar noch die auf dem Schrank angebrachte Überwachungskamera ein. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum hat jemand die Parkplatzschranke am Badeweiher abgerissen und mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter und/oder Täterinnen gehandelt haben könnte. Sie nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen.



