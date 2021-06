Die Kleintierklinik in Babenhausen plant einen Neubau

Die Kleintierklinik in Babenhausen hat eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde eingereicht. Der Bürgermeister nennt Eckpunkte des Vorhabens.

Die Kleintierklinik in Babenhausen möchte sich vergrößern. Sie reichte eine Bauvoranfrage ein, die einen Neubau im Gewerbegebiet am Schöneggweg vorsieht. Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) nannte in einer Sitzung des Marktrats Eckpunkte.

Geplant ist demnach ein neues Gebäude mit zwei Geschossen und einer Fläche von insgesamt 1000 bis 1200 Quadratmetern. Auch ein Parkplatz für Kunden und Mitarbeiter soll entstehen. "Die Stellplätze sind das große Thema am jetzigen Standort", sagte Göppel. Im Gewerbegebiet wäre die Situation wohl deutlich besser als derzeit in der Alpenstraße mitten im Ort, wo Platzmangel herrsche.

Sonja Henle (CSU) begrüßte die Überlegungen der Kleintierklinik, in der Hunde, Katzen und andere Heimtiere tierärztlich behandelt werden. Durch ihren 24-Stunden-Notdienst sei die Einrichtung im Umkreis einzigartig. "Toll, dass sie sich vergrößern will", sagte sie. Der Marktrat signalisierte seine Zustimmung zum Bauvorhaben. (stz)

