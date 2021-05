Babenhausen

12:00 Uhr

Ein Abenteuerspielplatz wird am Gänsberg in Babenhausen entstehen

Schaukeln, rutschen, klettern: Am Gänsberg in Babenhausen wird ein neuer Spielplatz entstehen.

Plus Am Gänsberg in Babenhausen wird ein neuer Abenteuerspielplatz errichtet. Das hat der Marktrat so entschieden. Worauf sich Familien mit Kindern freuen können.

Von Sabrina Karrer

Familien in Babenhausen könnten noch in diesem Jahr einen neuen Treffpunkt bekommen: einen Abenteuerspielplatz am Gänsberg mit Seilbahn, Kletterparcours und mehr.

