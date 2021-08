Babenhausen

vor 29 Min.

Ein Mann mit "Benzin im Blut": Chef des Automobilclubs Babenhausen tritt ab

Plus Mehr als 50 Jahre lang war Karl-Heinz Weckerle im Vorstand des Automobilclubs Babenhausen. Nun hört er auf. Über seine Faszination für den Motorsport - und eine Sahnetorte im Kofferraum.

Von Fritz Settele

Beinahe seit der Vereinsgründung im Jahr 1967 steht Karl-Heinz Weckerle im Automobilclub Babenhausen (ACB) im ADAC an vorderster Stelle. Er gehört seit mehr als 50 Jahren dem Vorstand an, davon mehr als 30 Jahre als Erster Vorsitzender. Doch bei den nun anstehenden Wahlen ist Schluss für den inzwischen 78-Jährigen. Ein Rückblick auf eine Zeit mit Benzingeruch in der Nase und Motorenröhren in den Ohren.





