Babenhausen

06:00 Uhr

"Es fällt schwer, einfach aufzuhören": Bäckerei Münz schließt zum Jahresende

Am Silvestertag wird die Familie Münz ihre Bäckerei in der Babenhauser Ortsmitte zum letzten Mal öffnen.

Plus Hans Münz öffnet an Silvester zum letzten Mal die Türen seiner Bäckerei mit eigener Backstube in Babenhausen. Die Entscheidung fiel der Familie nicht leicht.

Von Tom Otto

Der 31. Dezember, Silvester, ist für Hans Münz nicht nur der letzte Tag des Jahres. Es wird auch der letzte Tag sein, an dem er seine Bäckerei mit eigener Backstube in der Ortsmitte von Babenhausen öffnet - nach insgesamt 55 Berufsjahren. Auf ihre Entscheidung blicken er und seine Frau Christa mit gemischten Gefühlen. „Nach so langer Berufstätigkeit fällt es schwer, einfach aufzuhören“, sagt der Bäckermeister und weiß noch nicht, wie seine Tage danach aussehen werden.

