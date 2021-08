Fahrradfahrer verfolgt Autofahrer bis zu dessen Zuhause

In Babenhausen geraten zwei Verkehrsteilnehmer in Streit. Der eine verfolgt den anderen und bedroht ihn schließlich. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sind in Babenhausen in Streit geraten. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Die beiden waren sich wegen einer Situation im Verkehr uneinig. Der Fahrradfahrer verfolgte anschließend den Autofahrer bis zu dessen Zuhause. Dort schlug der Fahrradfahrer gegen das Auto und bedrohte anschließend den Fahrer. An dem Wagen entstand dadurch ein geringer Sachschaden. Der Fahrradfahrer wird auf circa 30 Jahre geschätzt und hat ein südländisches Aussehen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich unter der Rufnummer 08331/100-0 bei der Polizei Memmingen melden.