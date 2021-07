Ferienprogramm: Das ist in Babenhausen für Kinder geboten

Nur noch wenige Wochen, dann beginnen die Sommerferien. In Babenhausen gibt es ein Programm für Kinder und Jugendliche. So kann man sich anmelden.

Die Sommerferien rücken näher - und viele Kinder und Jugendliche freuen sich schon auf die schulfreie Zeit. Auch der Kreisjugendring Unterallgäu und der Markt Babenhausen sind gedanklich schon ein paar Wochen voraus: Sie haben ein Ferienprogramm zusammengestellt.

Es beginnt am Montag, 2. August, und endet am Freitag, 13. August. Teilnehmen können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren aus den Gemeindegebieten. Die Betreuung übernimmt pädagogisch geschultes Personal im Jugendzentrum Babenhausen an der Frundsbergstraße. Das ist geplant (jeweils von 9 bis 12 Uhr):

Montag, 2. August: Turnbeutel batiken

Dienstag 3. August: Schatzsuche - Das Waldabenteuer

Mittwoch 4. August: „Juze on Tour“-Bus

Donnerstag, 5. August: Escape Game - Die Geistervilla

Freitag, 6. August: Buntes Windspiel basteln

Montag 9. August: Traumfänger gestalten

Dienstag 10. August: Schatzsuche - Die Detektivjagd

Mittwoch, 11. August: „Juze on Tour“-Bus

Donnerstag, 12. August: Escape Game - Die Spionschule

Freitag 13. August: Elektrisches Segelflugzeug bauen

Anmeldungen für die einzelnen Tage werden am Freitag, 9. Juli, von 14 bis 16 Uhr im "Juze" entgegengenommen. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Mit der Abgabe des Formulars und des Teilnahmebeitrags ist die Anmeldung verbindlich. Es gibt keine Rückerstattungen, zum Beispiel bei Krankheit oder wenn jemand doch keine Zeit hat. Das Anmeldeformular und weitere Informationen zu den Programmpunkten (Mitzubringendes, Kosten, Treffpunkte) sind unter www.babenhausen-schwaben.de und www.kreisjugendringua.de/jugendarbeit/babenhausen/ zu finden.

Ferienprogramm in Babenhausen: Weniger Plätze als üblich stehen zur Verfügung

Die Pandemie macht sich auch beim Ferienspaß bemerkbar: Es stehen weniger Plätze zur Verfügung. Für ausgebuchte Programmpunkte werden Wartelisten geführt. Das Programm findet hauptsächlich im Außengelände statt. Es gelten die Maskenpflicht sowie die Infektionsschutzmaßnahmen des Jugendzentrums. "Wir orientieren uns immer am aktuellsten Standpunkt der Regierung", heißt es in der Einladung. Bei Fragen können sich Eltern an Juze-Leiterin Anna Velter, Telefon 08333/925151 oder 0159/06550808 wenden sowie per E-Mail an juze-babenhausen@kjr-ua.de. (stz)

