Ferienspaß in Babenhausen: So werden aus weißen Stoffknäueln bunte Turnbeutel

Plus Für Kinder und Jugendliche aus Babenhausen und den Ortsteilen ist in den Sommerferien einiges geboten. Wir waren beim Turnbeutel-Batiken dabei.

Emilia bevorzugt dunkle Farben, Leni hat sich für verschiedene Blautöne entschieden. "Mein Turnbeutel soll bunt und richtig cool werden, damit man ihn gleich erkennen kann", sagt Sarah und greift zum roten Farbfläschchen. Ausgerüstet mit Gummihandschuhen drückt sie die Flaschenspitze in das vor ihr liegende Stoffknäuel und drückt kräftig auf die Tube. Bald ist der mit Gummis zusammengehaltene Knoten kunterbunt. Dass daraus ein individuell gestalteter Sportbeutel werden soll, kann man sich noch schwer vorstellen.