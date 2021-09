Ganz Babenhausen wird zum Flohmarkt: Viele wollen kaufen und verkaufen

Plus Der Touristikverein organisiert zum zweiten Mal einen Hofflohmarkt. Vor allem junge Babenhauserinnen und Babenhauser wollen sich von nicht mehr benötigten Dingen trennen.

Paul und Leni haben sich viel Mühe gegeben. Direkt vor der Haustür hat ihnen die Oma einen Tisch mit einem weißen Tuch gedeckt und mit Blumen dekoriert. Daneben drapieren die Geschwister sorgfältig Spiele und Bücher sowie gut erhaltenes Spielzeug, das sie nicht mehr brauchen. Jetzt wünschen sie sich, dass möglichst viele Kinder und andere Besucher zu ihrem Flohmarkttisch kommen und sich aus dem großen Sortiment etwas Passendes aussuchen.