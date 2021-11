Babenhausen

vor 32 Min.

Geschäfte laden zum "Babenhausener Adventsshopping"

In Babenhausen kann man auch an zwei Samstagen auf Geschenkesuche gehen.

Geschäfte in Babenhausen öffnen in der Vorweihnachtszeit an zwei Samstagen ihre Türen für einen Einkaufsbummel.

Wer schon jetzt auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für die Liebsten ist, könnte am Wochenende in Babenhausen fündig werden: Zur Einstimmung auf die Adventszeit veranstaltet der Verein Gewerberegion Babenhausen ein "Adventsshopping". Der erste Termin ist am kommenden Samstag, 13. November, der zweite dann am Samstag, 4. Dezember. Ortsansässige Geschäfte und Lokale öffnen jeweils zwischen 14 und 19 Uhr ihre Türen und bereiten laut einer Ankündigung kleine Überraschungen für die Kundinnen und Kunden vor. Auch eine Lotterie ist geplant. Ein kulinarischer Weihnachtsmarkt vor dem Rössle-Gebäude, wie ihn die Gewerberegion vor der Pandemie organisiert hatte, findet in diesem Jahr nicht statt. (stz)

