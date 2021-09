Helmut Ammann ist der Tennis-Pionier von Babenhausen

Plus Seit seiner Kindheit ist Helmut Ammann dem Tennis verbunden. In Babenhausen hat er mehr als sechs Jahrzehnte den Sport und seinen Verein geprägt.

In Babenhausen ist der Tennissport aufs Engste mit dem Namen Helmut Ammann verknüpft. Seit 65 Jahren ist er im Vorstand des Vereins aktiv. Und dass die TSV-Abteilung ein Clubheim besitzt, das in Schwaben seinesgleichen sucht, ist nicht zuletzt ein Verdienst Ammans.