Hochkarätiger Pferdesport bekommt neuen Platz in Babenhausen

Plus Auf dem Sandplatz in Babenhausen sollen weitere Generationen von Pferdefreunden ihren Sport ausüben können. Das Areal wird eines der größten in Süddeutschland.

Von Claudia Bader

Fast schien es, als ob im Stadion des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins (RFZV) Babenhausen ein Wettbuddeln ausgetragen würde. Denn Vorsitzender Thomas Escher und die Ehrengäste hatten im Nu einige Löcher in den Rasen gegraben. Der symbolische Spatenstich bildete den Auftakt für den Bau eines neuen Sandplatzes. „Damit setzen wir einen Meilenstein in der 65-jährigen Geschichte des Vereins sowie gleichzeitig den sportlichen und wirtschaftlichen Grundstein für die nächste Generation von Pferdefreunden und Reitbegeisterten, sagte Escher. Gleichzeitig schaffe der RFZV für die nächsten Jahrzehnte die Voraussetzungen für hochkarätigen Pferdesport.

