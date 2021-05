Babenhausen

06:00 Uhr

In Babenhausen soll die Umweltbildung Früchte tragen

Plus Mit dem Pflanzen heimischer Obstbäume auf dem Jubi-Gelände beteiligen sich Babenhauser Grundschüler an der bayernweiten Aktion "Umweltbildung trägt Früchte".

Von Claudia Bader

Obwohl es in den Tagen zuvor ausgiebig geregnet hat, ist der Boden im nördlichen Außengelände der Jugendbildungsstätte in Babenhausen nicht aufgeweicht. Die Mädchen und Buben der Klasse 4d an der Grundschule müssen folglich viel Kraft aufwenden, um mit dem Spaten ein Loch in die Erde zu graben. Nur ungern lassen sie sich allerdings von Jubi-Leiter Michael Sell und seinen Mitarbeitern dabei helfen. Denn die Schüler sind spürbar stolz, sich mit dem Pflanzen heimischer Obstbäume an der bayernweiten Aktion "Umweltbildung trägt Früchte" zu beteiligen und damit zum Erhalt von Umwelt und Natur beizutragen.

