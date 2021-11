"Juze" in Babenhausen bekommt mehr Geld und neue Aufgaben

Plus Der Markt Babenhausen unterstützt das Jugendzentrum in Babenhausen künftig mit mehr Geld - möchte aber auch eine Gegenleistung.

Das Jugendzentrum in Babenhausen wird künftig mehr Geld für das Personal zur Verfügung haben. Die Marktgemeinde erhöht ihre finanzielle Unterstützung für die Einrichtung an der Frundsbergstraße, die vom Kreisjugendring Unterallgäu betrieben wird. Aber nur mit Gegenleistung.