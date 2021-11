Babenhausen-Klosterbeuren

19.11.2021

Klosterbeurer Neubaugebiet wird deutlich kleiner als geplant

Plus Das geplante Baugebiet in Klosterbeuren ist geschrumpft. Nicht einmal halb so viele Bauplätze werden entstehen. Warum das so ist und was sich Anwohner wünschen.

Von Sabrina Karrer

Das Neubaugebiet in Klosterbeuren wird deutlich kleiner als zunächst gedacht. Nicht einmal halb so viele Bauplätze entstehen. Die aktuellen Pläne wurden in einer Sitzung des Babenhauser Marktrats erläutert - und auch die Gründe, weshalb sie jetzt überschaubarer sind als noch vor ein paar Monaten. Gerade junge Menschen warten schon seit Jahren auf eine Möglichkeit, in ihrem Heimatort bauen zu können. Wie viele Grundstücke die Marktgemeinde noch in Aussicht stellen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen