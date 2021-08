Babenhausen-Klosterbeuren

vor 49 Min.

Nach Brand in Klosterbeuren: Polizei nennt Ursache des Feuers

Plus Ein Feuer hat Ende Juli in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Klosterbeuren gewütet. Die Polizei kennt nun den Auslöser - und die Feuerwehr dankt „Helden des Alltags“.

Von Sabrina Karrer

Es war einer der größten Feuerwehreinsätze, die Klosterbeuren in den vergangenen Jahren erlebt hat: Ende Juli ist dort ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen gestanden. Rund 200 Einsatzkräfte kämpften gegen den Brand. Auch viele Bürgerinnen und Bürger packten beherzt mit an. Beeindruckt von dieser Hilfsbereitschaft schreibt die Klosterbeurer Feuerwehr in den Tagen nach dem Unglück in den sozialen Netzwerken: „Für uns sind das alles wahre Helden des Alltags“. Der Polizei ist nun Näheres zur Ursache des Feuers bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen