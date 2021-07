Babenhausen-Klosterbeuren

18:00 Uhr

So könnte es mit dem St.-Georg-Gebäude in Klosterbeuren weitergehen

Wie geht es mit der ehemaligen Gaststätte St. Georg in Klosterbeuren weiter?

Plus Es gibt offenbar jemanden, der am Kauf der ehemaligen Gaststätte St. Georg in Klosterbeuren interessiert ist. Wird sie künftig als Wohnraum genutzt?

Von Sabrina Karrer

Wann kehrt wieder Leben in die ehemalige Gaststätte St. Georg ein? Diese Frage stellt sich nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern von Klosterbeuren. Aktuell befindet sich das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Dorfstraße noch im Besitz des Marktes Babenhausen. Das könnte sich aber bald ändern. Es gibt jemanden, der am Kauf interessiert ist - und eine konkrete Idee, wie die Immobilie künftig genutzt werden könnte.

