Babenhausen-Klosterbeuren

vor 34 Min.

Wahl der 11. Bayerischen Bierkönigin: Heute Abend steigt das Finale

Leonie Höld aus Klosterbeuren will Bayerische Bierkönigin werden.

Plus Leonie Höld aus Klosterbeuren möchte Bayerische Bierkönigin werden. Ob ihr das gelingt, wird sich am Donnerstagabend entscheiden. So kommt man zum Livestream.

Von Sabrina Karrer

Wird sie die neue Bayerische Bierkönigin? Die 22-jährige Leonie Höld aus Klosterbeuren im Unterallgäu steht als einzige Kandidatin aus Schwaben im Finale des Wettbewerbs, den der Brauerbund veranstaltet. Am Donnerstagabend heißt es: Daumen drücken. Via Videostream kann man die Veranstaltung mitverfolgen.

