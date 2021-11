Kratzspuren an allen vier Türen: Auto in Babenhausen beschädigt

An beiden Seiten ist ein Auto in Babenhausen zerkratzt worden. Dabei sind alle vier Türen von einer unbekannten Person beschädigt worden.

Ein weißer VW Golf ist in Babenhausen zerkratzt worden. Laut Polizeibericht entstand der Schaden, der sich auf etwa 3500 Euro beläuft, von Sonntag auf Montag zwischen 19 und 8.30 Uhr.

Auto in Babenhausen wurde zwischen Sonntag und Montag beschädigt

Das Auto war in der Rechbergstraße vor einem Anwesen abgestellt und wies Kratzspuren an allen vier Türen auf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280. (AZ)