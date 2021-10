Babenhausen/Krumbach

06:31 Uhr

Ein Fachmann zeigt, worauf es beim Sammeln von Pilzen im Wald ankommt

Plus Welche Pilze sind genießbar, welche nicht? Das erfahren Teilnehmer eines Seminars der Jugendbildungsstätte Babenhausen. Auch die Zubereitung ist ein Thema.

Von Claudia Bader

Es ist 9.30 Uhr am Samstagmorgen. Während viele Menschen den freien Tag zum Ausschlafen und ein gemütliches Frühstück nutzen, streift eine Gruppe bei noch frischen Temperaturen leise durch das Unterholz im Unterroggenburger Wald. Die mit festem Schuhwerk und kleinen Körben ausgestatteten Frauen und Männer haben den Blick konzentriert auf den Waldboden gerichtet. Ab und zu bückt sich jemand, um zwischen welkem Laub, Geäst oder Moospolstern etwas in Augenschein zu nehmen. Der Fokus liegt auf Pilzen. Bleibt ein Exemplar besser stehen oder kann es eingesammelt sorgfältig in den Korb gelegt werden? Diese Entscheidung fällt erst nach genauer Prüfung durch den Experten Michael Weinelt.

