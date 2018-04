vor 54 Min.

Babenhausen: Lärmschutzwand nahe Parkplatz ist passé

Östlich der Babenhauser Pestalozzistraße soll doch keine vier Meter hohe Mauer gebaut werden. Stattdessen kommt eine 22-Uhr-Regel.

Von Fritz Settele

Woran selbst die Markträte vor rund einem Vierteljahr noch nicht glauben wollten, ist nun Realität: Die von Behörden geforderte rund vier Meter hohe Lärmschutzwand entlang des zukünftigen Parkplatzes östlich der Babenhauser Pestalozzistraße muss nicht zwingend gebaut werden. Ein neues Schallschutzgutachten, aber auch eine Regel für die Nutzung des Platzes brachten Pläne für eine solche Mauer zu Fall.

In zahlreichen Sitzungen hatte sich der Marktrat mit der Änderung des Bebauungsplans „B 3 – Südlich des Sportplatzes“ befasst. Letztlich fehlte nur noch eine Lösung für das Immissionsproblem, das von dem derzeit noch provisorisch angelegten Parkplatz ausgeht. Das Landratsamt hatte gefordert, die „schalltechnischen Untersuchungen“ zu überarbeiten. Ein neues Gutachten liegt vor.

Laut Miriam Voit vom beauftragten Planungsbüro wurde nicht zuletzt in der Marktratssitzung im Dezember festgehalten, dass eine „Lärmschutzwand aus städtebaulichen Gründen als nicht vertretbar angesehen wurde“. Deshalb haben ein Gutachter überprüft, inwiefern es zu einer Verbesserung führen könnte, wenn die westliche Parkplatzhälfte nach 22 Uhr teils nicht genutzt wird.

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die Richtwerte, trotz einer Lärmschutzwand, nachts im Obergeschoss der angrenzenden Gebäude überschritten würden. Das würde zusätzliche „passive Lärmschutzmaßnahmen“ erfordern. Durch eine teilweise Nichtnutzung der Parkplatzhälfte nach 22 Uhr könnten die Immissionswerte dagegen eingehalten werden.

In einer Fraktionsrunde waren die Markträte zu dem Schluss gekommen, dass der finanzielle Aufwand für die Errichtung einer Lärmschutzwand und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Ortsbild „in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen“ stünden. Die Runde sprach sich vielmehr für eine Nichtnutzung der westlichen Parkplatzhälfte nach 22 Uhr aus.

Insgesamt 18 Veranstaltungen pro Jahr sind von der Regelung befreit, davon maximal zehn nichtsportliche. Darüber hinaus wirkt die 22-Uhr-Regelung. Schulische Veranstaltungen fallen nicht unter das Kontingent.

Laut Gutachten handelt es sich um einen „zeitlich begrenzten Konflikt“, der erst ab 22 Uhr auftritt. Dieser lässt sich „nicht auf der Ebene des Bebauungsplans lösen“, sondern durch geeignete Maßnahmen – etwa durch eine zeitweise Sperrung der westlichen Parkplatzhälfte. Der Markt Babenhausen muss sicherstellen, dass „keine unzumutbaren Beeinträchtigungen der Nachbarn durch parkende Fahrzeuge nach 22 Uhr stattfinden“, erklärte Voit vom Planungsbüro. Dadurch wäre die von einem unmittelbar benachbarten Immobilienbesitzer geforderte Schallschutzeinrichtung vom Tisch. Laut Voit wurden „die schallschutztechnischen Untersuchungen angesetzt“, wodurch zugleich passive Lärmschutzmaßnahmen entfallen.

Nur Ilona Keller (Freie Wähler) hegte Zweifel an der Umsetzbarkeit der 22-Uhr-Regel und stimmte dieser und darauf basierenden Folgebeschlüssen als einzige Rätin nicht zu. Bürgermeister Otto Göppel (CSU) zeigte sich froh darüber, dass die Lärmschutzwand nicht gebaut werden muss. Ob die zeitlich begrenzte Sperrung der westlichen Parkflächen mittels Schranken erfolgen wird, sei noch offen.

Ergänzend machte er darauf aufmerksam, dass Veranstaltungen in der neuen Halle des Schulzentrums so gut wie keine Auswirkungen auf die besagten Parkplätze hätten. Bei einer Versammlung mit 500 Besuchern, die er selbst besucht habe, sei auf den diskutierten Flächen kein einziges Fahrzeug zu verzeichnen gewesen. Die Parkflächen südlich des Schulzentrums seien genutzt worden. Hierzu merkte Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) an, dass gar nicht so viele Veranstaltungen dem Kontingent unterliegen, wie in einem früheren Gutachten angenommen. Thomas Held (CSU) bezeichnete die nun gefundene Lösung als pragmatisch – „ansonsten hätten wir uns lächerlich gemacht“. Die Gemeinde hätte seiner Ansicht nach viel zusätzliches Haushaltsgeld investieren müssen.

