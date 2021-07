Letzte Vorbereitungen für Straßenausbau und neuen Radweg in Babenhausen

Plus Bald sollen die Arbeiten an der Babenhauser Ortsdurchfahrt starten. Der Marktrat befasst sich mit letzten finanziellen Fragen.

Wer in Babenhausen das Schulzentrum, die Sportplätze oder das Seniorenheim ansteuert, wird bald auf neuen Fahrbahnen unterwegs sein: Die Kreisstraße MN8 wird ausgebaut. An ihrer westlichen Seite ist ein Geh- und Radweg geplant. Der Marktrat befasste sich jüngst noch mit finanziellen Fragen. Wann die Arbeiten starten sollen.