Mann erschreckt Kinder in Babenhausen: Polizei bittet um Hinweise

Ein Mann mit einer weißen Sturmhaube ist am Donnerstagmorgen auf zwei Kinder in Babenhausen zugelaufen. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung.

Ein bislang unbekannter Mann hat in Babenhausen zwei Kinder erschreckt, die auf dem Weg in die Grundschule waren. Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr kam der Mann nach Angaben der Polizei auf Höhe des Sportplatzes aus dem Gebüsch und lief auf die Kinder zu. Diese entfernten sich.

Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Vorfall in Babenhausen machen können

Nach mehreren Metern ließ der Mann dann offenbar von ihnen ab. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war circa 1,85 Meter groß und schlank, trug eine weiße Sturmhaube, einen weißen Pullover, eine weiße lange Hose und weiße Schuhe.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall oder zu der unbekannten Person machen könne. Mitteilungen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280 entgegen. (AZ)

