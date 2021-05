Babenhausen/Memmingen

vor 4 Min.

Donum Vitae: Schwangerenberatung stößt in Babenhausen auf Resonanz

Der Verein Donum Vitae will seine Außensprechtage in Babenhausen fortführen, wenn es die Corona-Lage zulässt.

Plus Die Schwangerenberatungsstelle des Vereins Donum Vitae in Memmingen wird 20 Jahre alt. Seit vergangenem Jahr gibt es auch einen Außensprechtag in Babenhausen.

Von Dunja Schütterle und Sabrina Karrer

Seit 20 Jahren gibt es eine Donum Vitae-Beratungsstelle in Memmingen. Mehr als 15.000 Menschen hat der Verein in dieser Zeit zu allen Anliegen rund um die Schwangerschaft und Geburt beraten. Im vergangenen Jahr hat er auch einen Außensprechtag in Babenhausen eingeführt. Wie ist der Start im Corona-Jahr gelungen?

Themen folgen