Nach rund 40 Jahren: Babenhauser "Stadtgärtner" verabschiedet sich

Plus Künftig leitet eine Doppelspitze den Babenhauser Obst- und Gartenbauverein. Der langjährige Vorsitzende Alfons Müller hinterlässt große Fußstapfen.

Eigentlich wollte der Babenhauser "Stadtgärtner" Alfons Müller sein Amt als Vorsitzender des Babenhauser Obst- und Gartenbauvereins längst abgeben - nach rund 40 Jahren. Die Pandemie machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Erst im dritten Anlauf waren die Vorstandswahlen möglich. Nun gibt es eine gleichberechtigte Doppelspitze: Adrian Notz und Waltraud Liedel.