Babenhausen

17:49 Uhr

Nachfolge gesichert: Babenhauser Apotheke bekommt eine neue Inhaberin

Inhaberwechsel: Ernst-August Hasemann und Marie-Therese Palige in der Apotheke "Auf der Wies" in Babenhausen.

Plus Rund 30 Jahre lang hat Ernst-August Hasemann seine Apotheke in Babenhausen geführt. Nun stellt er seine Nachfolgerin vor und spricht von einer Chance, die er nutzen wollte.

Von Sabrina Karrer

Vom Mitarbeiter zum Chef: Das ist eine übliche Karriere. Den umgekehrten Weg - vom Chef zum Mitarbeiter - gehen weitaus weniger, schon gar nicht freiwillig. Ernst-August Hasemann hat sich dafür entschieden. Der 62-Jährige übergibt seine Apotheke "Auf der Wies" in Babenhausen zum 1. Juli in jüngere Hände - und schlüpft in die Rolle des Angestellten. Diese Entscheidung ist wohlüberlegt und bringt Vorteile.

