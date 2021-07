Neue Ansprechpartnerin für pflegende Angehörige im Unterallgäu

Sie begleitete viele pflegende Angehörige aus Babenhausen und Umgebung: Ludwina Schedler verabschiedet sich und übergibt ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin.

Sie hat viele Menschen in und um Babenhausen beraten und deren Alltag ein Stück einfacher gemacht: Nun verabschiedet sich Ludwina Schedler von einer der beiden Fachstellen für pflegende Angehörige im Unterallgäu und tritt nach 45 Jahren Arbeit im sozialen Bereich die Altersteilzeit an. Eine Nachfolgerin ist schon gefunden.

Schedler bot in Babenhausen, Boos und anderen Orten regelmäßig Sprechstunden an, bei denen sich pflegende Angehörige Ratschläge und Informationen holen konnten. Zum Beispiel zur Pflegeversicherung und -einstufung, Angeboten zur Entlastung oder Antragstellung. Zudem organisierte die Unterallgäuerin Treffen für Betroffene, die sich auf diese Weise austauschen konnten.

Ludwina Schedler hatte viele Jahre ein offenes Ohr für pflegende Angehörige. Foto: Karrer (Archivbild)

Sie bildete "Demenzbegleiter" aus und koordinierte einen Helferkreis. Zum Abschied bedankt sie sich für das "große Vertrauen", das ihr über die Jahre hinweg entgegengebracht wurde. "Ich freue mich darauf, mal alles etwas langsamer anzugehen", sagt Schedler, die dafür bekannt war, in ihrer Arbeit immer 100 Prozent zu geben.

Jutta Neugebauer übernimmt die Fachstelle für pflegende Angehörige im Unterallgäu

Jutta Neugebauer wird ab 1. August die Aufgaben übernehmen. Sie absolvierte laut Schedler eine Ausbildung als Krankenschwester, arbeitete in einer Altenpflegeeinrichtung und in der ambulanten Intensivpflege. 2014 entschloss sich Neugebauer dazu, in die ambulante Krankenpflege Ottobeuren zu wechseln, wo sie im Moment als Pflegedienstleiterin tätig ist. Nun wird sie die Fachstelle für pflegende Angehörige übernehmen. Sie freue sich schon auf die neue Tätigkeit: "Ich möchte mich gerne für die Fragen und Anliegen pflegender Angehöriger einsetzen und sie begleiten."(stz)

