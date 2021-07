Neuer Kommandant: Wechsel bei der Babenhauser Feuerwehr

Plus Die Babenhauser Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten: Den 31-jährigen Jürgen Gottwald. Außerdem wurde zum ersten Mal eine "Vertrauensfrau" gewählt.

Knapp 50 Feuerwehrler standen in einem ausgeräumten Teil der Fahrzeughalle im Gerätehaus und bildeten den etwas ungewohnten Rahmen für die Kommandantenwahl der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen. Mit nahezu 100 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten sie den 31-jährigen Jürgen Gottwald zu ihrem neuen Kommandanten. Harald Polzer ist dessen Stellvertreter. Mit der 21-jährigen Melissa Mang gibt es außerdem erstmals eine "Vertrauensfrau".