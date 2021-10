Neuer Service: Die Gemeindebücherei in Babenhausen ist jetzt auch online

Plus Mitglieder können den Bestand der Babenhauser Gemeindebücherei in einem Katalog im Internet abrufen und sich Wunschbücher reservieren lassen.

Das neue Leitungsteam der Babenhauser Gemeindebücherei hat Wort gehalten: Bereits im Frühjahr hatten Ulrike Möst und Heidi Mayr zu Beginn ihrer Tätigkeit versprochen, sich zügig um die Digitalisierung der Bücherei zu kümmern. Kaum ein halbes Jahr später ist nun die Verbindung mit dem Internet Wirklichkeit geworden. Die Bücherei ist online.