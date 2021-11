MN8-Baustelle könnte bald auch Weinried betreffen

Plus Der Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt schreitet voran. Derweil schmiedet der Kreis Unterallgäu neue Pläne für die MN8. Die könnten auch den Nachbarort betreffen.

Während die Arbeiten an der Babenhauser Ortsdurchfahrt in vollem Gange sind, denkt der Landkreis Unterallgäu schon über eine weitere Baustelle nach. Die könnte nicht nur den Fuggermarkt, sondern auch den Nachbarort Weinried betreffen.