Pläne für Bestattungswald bei Babenhausen: Das sagt der Projektleiter

Letzte Ruhe in der Natur: Bestattungswälder finden immer mehr Zuspruch.

Plus Das Haus Fugger plant zwei große Bestattungswälder im Unterallgäu - bei Babenhausen und Markt Wald. Fünf Fragen an Projektleiter Franz Freiherr von Rotenhan.

Von Sabrina Karrer

Die Familie Fugger plant Bestattungswälder bei Babenhausen und Markt Wald. Es wären die ersten im Landkreis Unterallgäu und eine der wenigen in der Region. Wie lange gibt es solche Anlagen, in denen Urnen inmitten der Natur beigesetzt werden, in Deutschland schon?

