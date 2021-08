Polizei stoppt Autofahrer mit Ausfallerscheinungen in Babenhausen

Ein Autofahrer ist in Babenhausen in eine Polizeikontrolle geraten. Fahrtauglich war er zu diesem Zeitpunkt nicht.

Mit Ausfallerscheinungen, die typisch nach dem Konsum von Drogen sind, hat sich ein Mann am späten Mittwochabend hinter das Steuer eines Autos gesetzt. Dann geriet er in Babenhausen in eine Verkehrskontrolle. Wie die Polizei mitteilt, räumte der 32-Jährige ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seine Fahrzeugschlüssel musste der Mann abgeben. Im Anschluss stellte die Polizei in seiner Wohnung noch Marihuana sicher. Den 32-Jährigen erwartet eine Anzeige. (AZ)